Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, dünyanın en büyük uçak motoru üreticisi firmalarından GE Aerospace tarafından Cincinnati’de düzenlenen 2025 Tedarikçi Sempozyumu’nda "Yılın Tedarikçisi" ödülüne layık görüldü.

Millî motor şirketi TEI, dünya çapında gösterdiği yüksek kalite standartları, mühendislik kabiliyeti ve zamanında yaptığı teslimatları ile küresel havacılık ekosistemi içindeki üstün başarısını bu prestijli ödül ile bir kez daha tescilledi. Bu ödül, son 10 yıl içinde TEI’nin aldığı 3’üncü en iyi tedarikçi ödülü oldu. TEI daha önce 2017 yılında Paris’te ve 2018 yılında Şangay’da da GE Aerospace, SAFRAN ve CFM International şirketleri tarafından "En İyi Tedarikçi" ödülüne layık görülmüştü. GE Aerospace ile 40 yılı aşkın süredir devam eden iş birliği kapsamında TEI; LEAP, GEnx, GE9X gibi dünyanın en çok kullanılan sivil havacılık motor programlarının en büyük tedarikçisi konumunda yer alıyor. Aynı zamanda havacılık motorlarında sürdürülebilirliği odağına alan CFM RISE motor programı için de önemli tedarikçiler arasında yer alıyor.

Bugün TEI, 50’nin üzerinde farklı sivil ve askeri motor programı için 2 binden fazla parça ve modül üreterek küresel havacılık sanayisindeki kritik tedarik zincirinde stratejik bir rol üstleniyor. Havacılık motorlarının yanında denizcilik ve endüstriyel uygulamalarda da kullanılan gaz türbinli motorlara da önemli imalat katkıları sunan TEI, LM9000 gaz türbininde de dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda. TEI, imalat faaliyetlerinin yanı sıra millî havacılık motorları geliştirme projeleri ve uluslararası bakım-onarım-revizyon hizmetleriyle küresel havacılık sanayisinde önemli bir konuma sahip olmayı sürdürüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde geliştirdiği 10’dan fazla yerli ve millî motor projesiyle Türkiye’nin millî havacılık hedeflerine katkı sunan TEI, önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürmeyi ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.