Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören hemşirelik bölümü öğrencileri, köy okullarına destek amacıyla fakültede etkinlik düzenledi. Etkinlikten elde edilen gelirin bir köy okulunun ihtiyaçlarını karşılaması için kullanılacağı bildirildi.

FÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, düzenledikleri anlamlı bir etkinlikle köy okullarına destek olmayı amaçladı. Fakülte binasında kurulan stantta öğrenciler, kendi hazırladıkları çeşitli yiyecekleri satışa sundu. Etkinlikten elde edilen gelirin, bir köy okulunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacağı belirtildi. Hemşirelik topluluğu öğrencileri, bu etkinlikle hem dayanışma örneği sergilediklerini hem de köy okullarındaki çocuklara destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Topluluk üyelerinden Şevval Çelik ise bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek destek veren herkese teşekkür etti.