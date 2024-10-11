DÜZCE (İHA) – Akçakoca Gençlik Merkezi tarafından başlatılan hediyem oyuncağın olsun projesi okullarda tanıtılırken, okullara da kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca Gençlik Merkezi ilçede çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede başlatılan Hediyem Oyuncağın Olsun projesinin tanıtımlarını sürdüren merkez liderleri, okullara da kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Öğrencilere ve idarecilere proje hakkında bilgiler veren liderler projenin tüm ilçeye yayılması için çalışmalarını sürdürecek.