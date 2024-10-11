DÜZCE (İHA) – Düzce’de sanayi sektörünün hızla geliştiği Gümüşova’da Vali Selçuk Aslan’ın başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi’nin(OSB) son durumu ile ilgili toplantı yapıldı.

Düzce’nin hızla gelişen sanayi bölgelerinden birisi olan Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde son durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Selçuk Aslan başkanlık ederken, Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi, Gümüşova OSB Müdürü Ahmet Serdar Erdem ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi bölgesinde ki fabrikaların gelişimi ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, inşaatı devam eden fabrikalar ve alt yapı ile ilgili yapılan çalışmalar konuşuldu.