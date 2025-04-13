Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanlarına, duyarlı vatandaşlardan mama bağışı gelmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne hayvanseverler bağış da bulunuyor. Bu çerçevede Esentepe Mahallesinde bulunan bir veteriner kliniği, başlattığı kampanya ile alınan mamaları merkez yetkililerine teslim etti.

Esentepe Mahallesinde bulunan Doğa Veteriner Kliniği sahibi Aytuğ Akses, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ndeki sokak hayvanları için mama bağışında bulundu. Bağışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akses, "Veteriner kliniğimizde sokak hayvanları yararına bir kumbara oluşturduk. Mahalle sakinleri geldiklerinde buraya bir miktar para atıyorlar. Biz düzenli olarak mama kampanyası başlatıyoruz ve bölgemizde bulunan sokak hayvanlarını besliyoruz. Sokak hayvanları zor şartlarda yaşıyor. O yüzden herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu defa kumbarada birikenlerle mama alarak Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne bağışlamak istedik" dedi.

Mamaları teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü klinik sahibine teşekkür etti.