Tokat’ın Çat Yaylası’nda aniden bastıran kar yağışı, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan çobanlara sürpriz oldu.

Çat beldesi yaylasında küçükbaş hayvanlarını otlatan Hüsamettin Uzun, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle sürüsüyle birlikte zor anlar yaşadı. Yaylada otlatma yaparken kar yağışına yakalanan Uzun, hayvanlarını güvenli bir şekilde evine götürebilmek için büyük çaba sarf etti. Uzun, kar yağışı altında sürüsünü yönlendirerek dönüş yoluna koyuldu.

Yaylada kara yakalandığını söyleyen Hüsamettin Uzun, "Mart ayında hazine yağdı. Bu suya bolluk. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Yaylada kara yakalandık. Şimdi eve gidiyorum" dedi.