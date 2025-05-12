Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin hazırladığı projelerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen fuarda, 50 öğrenci ve 9 danışman öğretmenin katkısıyla hazırlanan 11 araştırma ve inceleme projesi sergilendi. Açılışta konuşan Okul Müdürü Mümin Lütfüoğlu, bilim fuarlarının öğrenmeye meraklı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını vurguladı. Fuarın iki gün süreceğini belirten Lütfüoğlu, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamla bağını kurmasına olanak tanır. Öğrencilerimizin bu süreçte gösterdiği özverili çalışmadan dolayı gururluyuz" dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri fuarı gezerek, öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.