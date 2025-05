Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ilçelerde yaşayan vatandaşların da tiyatro ile buluşması için altı ilçeyi kapsayan bir turne programı hazırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, tiyatroyu kentin dört bir yanına ulaştırmak için ilçe turnesine çıkıyor. Merkezde yaşayan vatandaşlar kadar ilçelerdeki vatandaşların da tiyatro ile buluşması için hazırlanan turne programı kapsamında, 6 ilçede tiyatroseverlerle buluşulacak.

Turne kapsamında sahnelenecek oyunlardan biri olan “Evcilik Oyunu”, toplumun yüzeysel değer yargılarıyla oluşan kurallar silsilesinin çok küçük yaşlardan itibaren bireyleri baskı altına almasıyla insanların hayatlarının nasıl kabusa çevrildiğini anlatıyor. Oyun; 12 Mayıs’ta Akhisar Belediyesi Parkiçi Kültür Merkezi, 15 Mayıs’ta Alaşehir Belediyesi Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi, 28 Mayıs’ta Turgutlu Belediyesi Mesadet Özcan Konferans Salonu, 29 Mayıs’ta Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi ve 31 Mayıs’ta Soma Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 21.00 sahnelenecek.



Ayrıca, klasik bir Shakespeare uyarlaması olan “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyun da 13 Mayıs günü saat 21.00’de Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak. Sezon boyunca merkezde altı farklı oyun sahneleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden içerikleriyle yoğun ilgi gördü. Oyunlara gösterilen yoğun ilgiyle birlikte, tiyatro keyfini ilçelere taşıma kararı alındı.

“SANATI ŞEHRİMİZİN HER KESİMDEN İZLEYİCİYE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, “Tiyatronun her vatandaşımızın erişebileceği, her yerde var olabilen bir sanat dalı olduğu anlayışı ile çalışıyoruz. Bu sezon merkezde sahnelediğimiz oyunlarla çok güzel geri dönüşler aldık, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyunlarımız büyük ilgi gördü. Tiyatroyu şehrimizin tüm ilçelerine, her kesimden izleyiciye ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu yüzden tiyatroyu ilçelere taşıyarak, sadece bir oyun sergilemiyoruz, aynı zamanda kültürel etkileşimi ve paylaşımı da teşvik ediyoruz. Turne programımız ile tiyatroya belki ilk kez gelecek olan vatandaşlarımız olacak. Onlara bu deneyimi yaşatmak, tiyatroyla tanıştırmak bizim için çok kıymetli. İzleyicilerimizin güldüğü, düşündüğü, bazen de duygulandığı oyunlarla onları buluşturmak en büyük motivasyon kaynağımız. Tiyatronun herkese ait olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.