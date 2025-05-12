Manisa’nın Salihli ilçesinde saman yüklü kamyonetin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonette bulunan saman balyaları ise yola saçıldı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’dan Salihli istikametine gitmekte olan C.P.K. yönetimindeki 45 ZB 901 plakalı saman balyası yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, saman balyaları ise yola saçıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek yönden sağlanırken, yola saçılan saman balyaları ve kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.