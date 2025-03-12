Denizli’de açılacak ‘Sepetçilik’ kursunda, kursiyerlerin kullanacağı hayıt, söğüt, dut ve melengiç ağaçlarının dalları doğadan toplandı.

Denizli’de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden ‘Sepetçilik’ mesleğini canlandırmak için kolları sıvadı. Tamamen doğal olarak, doğadan temin edilen malzemelerle yapılması planlanan, ‘Sepetçilik Kursu’ için Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı "Yaşayan Sanatçı" unvanı alan Muharrem Kaya ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, hayıt, söğüt, dut ve melengiç ağaçlarının dalları doğadan topladı.

Doğadan toplanan ağaç dallarıyla kursiyerlere sepet örme tekniklerinin öğretileceğini, unutulmaya yüz tutmuş sepetçilik mesleğinin yok olmasına izin vermeyeceklerini anlatan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, "Amacımız geleneksel Türk El Sanatlarına katkı sunmak. Bu kültürün unutulmaması için gelecek kuşaklara aktarılması ve aynı zamanda halkımıza ekonomik gelir elde etmelerini sağlamaktır. Sepetin malzemesi tamamen doğada bulunan ve Anadolu’muzun birçok yerinde doğal olarak yetişen hayıt, söğüt, dut, melengiç gibi ağaçların ince sürgünlerinden yapılan geleneksel el sanatlarımızdandır. Sepetçilik sanatı insanlık tarihiyle başlar. Toplumların kültür tarihlerine katkısı bulunan sanatlardan birisidir. Bugün Afrika’da eski Mısırlıların beş bin yıl önce sepet yapımında kullandıkları teknik ve metot kullanılmaktadır. Her coğrafya da yöre insanı kendine özgü, otantik sepet örücülüğü geleneğini sürdürmektedir. Bizlerde ise artık bu sanat yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. İşte bu güzel geleneğimiz unutturmamak için halk eğitimi olarak kendimize görev addettik. Aynı zamanda bizlere bu geleneksel el sanatımızı büyük bir özveriyle öğreten, yol gösteren yaşayan sanatçı unvanlı Muharrem Kaya’ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.