Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Berna Şahan, genellikle belirti vermeden ilerleyen göz tansiyonu hastalığının geç kalındığında geri dönüşü olmayan görme kaybına neden olabildiğine dikkat çekerek, "Bu nedenle erken tanı ve düzenli göz kontrolleri büyük önem taşıyor" dedi.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen glokom (göz tansiyonu), erken teşhis edilmediği takdirde görme kaybına neden olabilecek bir hastalık olarak nitelendiriliyor. Ailesinde glokom öyküsü olan kişilerde risk 4-9 kat daha fazla olurken, diyabet (şeker hastalığı), düşük tansiyon, uzun süreli kortizon kullanımı, göz travmaları, yüksek miyop veya hipermetropi gibi durumlar glokomun gelişme riskini artırıyor. Göz hastalıkları arasında en sinsi ilerleyenlerden biri olan glokomda erken tanı ve düzenli göz kontrolleri büyük önem taşıdığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Şahan, "Göz tansiyonu hastalığında görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı önemlidir. Çoğu hastada hiçbir bulgu vermezken, bazı hastalarda göz ağrısı veya baş ağrısı yapabilmektedir. Görme bulanıklığı, sabah belirginleşen baş ağrısı, televizyon izlerken göz etrafında ağrı ve gece ışıkların etrafında görülen ışıklı halkalar da belirtiler arasındadır. Ani göz tansiyonu krizinde ise hastalarda görme kaybı, ciddi ağrı, bulantı, kusma ve gözde kızarıklık olabilir" diye konuştu.

Riski artıran faktörler ve hastalıklar

Glokomun en çok 40 yaş üzerindeki kişilerde görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Berna Şahan, "Ancak yenidoğan bebeklerde bile ortaya çıkabiliyor. Bebeklerde şüphelenilen durumlar arasında gözlerin büyük olması (buftalmus), korneada (gözün şeffaf tabakası) bulanıklık, ışık hassasiyeti ve sulanma yer alıyor. Bu belirtilerin varlığında mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" dedi. Glokomun genetik geçiş gösterebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Berna Şahan, sözlerine şöyle devam etti: "Akrabalarında glokom hastalığı olan kişilerde glokom ortaya çıkma riski daha fazladır. Bu nedenle hiçbir göz şikayeti olmasa da düzenli göz muayeneleri yapılmalıdır. Bunun yanında diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon, sigara kullanımı, uzun süreli kortizon (steroid) kullanımı ve göz travmaları glokom riskini artırmaktadır. Göz yapısındaki farklılıklar nedeniyle yüksek hipermetrop ve yüksek miyop hastaların da glokom geliştirme ihtimalini daha yüksek olabilmektedir."

Gözdeki hasar geri döndürülemiyor

Tanı konulan hastaların çoğunun, göz muayenesine başka bir şikayetle gelen hastalar olduğunu vurgulayan Op. Dr. Berna Şahan, "Glokomdan şüphelenilen vakalarda göz tansiyonu ölçümü, kornea kalınlığı (pakimetri), optik koherens tomografi (OCT) ve bilgisayarlı görme alanı tetkikleri yapılıyor. Tüm bu sonuçlar muayene sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek tanı konuluyor" ifadelerini kullandı. Gözde oluşan hasarın geri döndürülemeyeceğini belirten Op. Dr. Berna Şahan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak ilerlemeyi önlemek amacıyla glokom damlaları, lazer tedavileri ve glokom cerrahisi uygulanabilmektedir. Hastalığın ilerleyici olması nedeniyle hastaların düzenli takip edilmesi ve uygun zamanda müdahale edilmesi büyük önem taşır. Körlüğe yol açabilen bu sinsi hastalıkta erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıyor. Yıllık göz muayenelerinizi ihmal etmeyin."