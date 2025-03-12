Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeli ilkbahar dönemi yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” kapsamında çiftçilere tohum ve gübre desteğinde bulunulacak. Yüzde 50 hibeli destek doğrultusunda üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

56 BİN DEKAR MISIR TARLASI DESTEKLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu ve modern sera desteği başta olmak üzere hayata geçirdiği onlarca proje ile üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi ile yaklaşık 2 bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 750 ton “15-15-15” gübre ile 120 ton (8000 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği verecek. Böylelikle Kocaeli genelinde yaklaşık 56 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Tohum ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2025 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile belirlenen yerlere başvuruda bulunabilecek. Üreticilerin 1 paket mısır tohumu başvurusunda bulunabilmesi için en az 7 dekar alana sahip olmaları gerekiyor. Bir paket tohum talebinde bulunan çiftçilere 3 paket “15-15-15” gübre desteği sağlanacak. Gübre desteğinden sadece yem bitkisi tohumu alan üreticiler yararlanabilecek.