DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Körpeşler Mahallesine hayırsever iş adamları tarafından yaptırılan 3 hekimli Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

Körpeşler Mahallesine yapılan 3 hekimli Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezini Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte inceledi son durumu hakkında bilgi aldı. Vali Aslan, sağlık merkezinin yapılmasında katkılarından dolayı hayırseverler Ahsen Çalışkan ile Hayırsever Sebahattin Uzun’a teşekkür etti.

Düzce Belediyesi tarafından arsası verilen binayı hayırseverler Ahsen Çalışkan ile Sebahattin Uzun tarafından yapılıyor.