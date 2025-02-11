Mersin’de rahatsızlığı dolayısıyla hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yapan 1 çocuk babası Osman Öztürk, parkinson tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün hayatını kaybeden Öztürk için bugün Eski Mezitli Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı.
Cenaze namazının ardından Öztürk’ün naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: iha