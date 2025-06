Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Çeşme Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi, üçüncü sezonunu görkemli bir etkinlikle tamamladı. Tarihi Çeşme Kalesi’nde düzenlenen sezon finali, yoğun katılım ve coşkulu anlara sahne oldu.

"Hayatın Anlamı Kitap" projesi Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı’nın öncülüğünde, Arzu Güleryüz Maraşlı’nın koordinatörlüğünde yürütüldü. 7 Mart 2023’te başlayan proje, bu yıl da yüzlerce öğrenciye ve öğretmene ulaşarak okuma kültürünü yaygınlaştırmaya devam etti.

Final programı, Kaymakam Mehmet Maraşlı ve eşi, proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Akın Satkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın sunuculuğunu Belgin Taylan üstlendi. Açılış konuşmalarını proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı ve Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı yaptı.

Kaymakam Maraşlı: "Bu sadece bir kitap projesi değil; bir nesli inşa etme çabasıdır"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, konuşmasında projenin taşıdığı derin anlamı şu sözlerle ifade etti: "Yirmi yıllık mülki idare hayatım boyunca birçok projeye öncülük ettim, sayısız etkinlikte yer aldım. Ancak içtenlikle söylemek isterim ki, ‘Hayatın Anlamı Kitap’ projesi, benim için çok özel bir yere sahip. Bu proje, sadece kitap okumayı teşvik etmekle kalmıyor; çocuklarımızın zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine de doğrudan katkı sağlıyor. Bugün genç nüfusun azaldığı, ekran bağımlılığının hızla arttığı bir çağda yaşıyoruz. Çocuklarımızın dijital dünyanın kölesi değil, efendisi olabilmeleri için onları bilgiyle, kültürle ve kitaplarla donatmalıyız. Kitap okumak, sadece bir alışkanlık değil; aynı zamanda karakter inşasının, eleştirel düşünmenin ve kendini ifade edebilmenin temelidir. Projemiz kapsamında sadece sınıflarda değil, sahilde, tarihi mekânlarda, parklarda ve müzelerde kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Çünkü kitap sadece kütüphanede okunmaz; hayatın her alanında, her anında yanımızda olmalı. Bir Japon turistin Kapadokya’da yalnız başına yemek beklerken cebinden kitap çıkarıp okuduğunu gördüğüm anı hiç unutmam. O görüntü, bizim de çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz kültürün tam karşılığıdır. Yaz tatiline girerken tüm ailelere bir çağrım var: Lütfen çocuklarınızla birlikte her akşam en az yarım saat kitap okuyun. Bu, sadece bir alışkanlık değil, gelecek kuşaklara bırakılacak en kıymetli mirastır. Çünkü bir kitap bir insanın hayatını, bir insan ise bir toplumun kaderini değiştirebilir."

Koordinatör Maraşlı: "Kitap, bir nesne değil; yol gösteren bir dosttur"

Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı ise konuşmasında projenin başlangıcından bu yana kat ettiği yolu ve hedeflerini anlattı. Maraşlı, "’Hayatın Anlamı Kitap’ diyerek çıktığımız bu anlamlı yolculuğa 3 Şubat 2023’te başladık. Amacımız sadece okuma alışkanlığı kazandırmak değildi. Aynı zamanda düşünen, sorgulayan, farkındalık geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefledik. Çünkü inanıyoruz ki, bir toplumun kalkınması; okuyan, anlayan, yorumlayan ve üreten bireylerle mümkündür. Kitaplar, bize sadece bilgi sunmaz; aynı zamanda empati kurmamıza, farklı hayatlara tanıklık etmemize, duygularımızı tanımamıza olanak sağlar. Bir cümlede yıllardır adını koyamadığımız bir hissi bulabilir, hiç tanımadığımız bir karakterde kendimizi görebiliriz. O an kitap, bir objeden çok daha fazlası olur; sizinle konuşan, size rehberlik eden bir dost haline gelir. Bu sezon boyunca gerçekleştirdiğimiz Kitap Takas Şenliği, masal saatleri, sosyal medya üzerinden sesli masallar, eğitim seminerleri ve öğretmenlere yönelik kişisel gelişim eğitimleri ile yüzlerce öğrenci ve öğretmene ulaştık. Projemiz, bireysel bir çabanın ötesine geçerek toplumsal bir harekete dönüştü. ‘Kitap Hediye Günü’nde öğrencilerimizle birlikte sokaklarda yürüdük, vatandaşlara kitap dağıttık. Bu sadece sembolik bir etkinlik değildi; okumanın ne kadar kıymetli olduğunu birlikte hatırlamak, birlikte paylaşmak istedik.

Bugün burada gururla söylüyorum ki; artık kitap okumak ilçemizde bir alışkanlık değil, bir kültür haline gelmeye başladı. Projeye katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, hayırseverlerimize ve tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir final değil, bir başlangıç. Gelin hep birlikte hayal kuralım, birlikte okuyalım, birlikte aydınlanalım." dedi.

Ödüller ve müzik şöleni

Programın sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirilirken, projeye katkı sunan kişi ve kurumlara da teşekkür plaketleri verildi. Gecenin finalinde ünlü sanatçılar Garo Mafyan, Pınar Aylin ve Tenor Levent Gündüz’ün sahne aldığı müzik dinletisi, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, konuklara sunulan kokteyl ile sona erdi.