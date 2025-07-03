Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri" Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ziraat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin mezuniyetiyle devam etti.

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen üçüncü gün mezuniyet törenlerine; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, akademik birim yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi birincisi Dilara Özen, "Üniversite hayatımızda 4 yıl boyunca öğrendiğimiz bilgiler, kazandığımız deneyimler, birlikte yaşadığımız zorluklar ve sevinçler artık bizimle birlikte bir ömür boyu taşıyacağımız birer miras olacak" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, mezunları hayata uğurlamanın ve ülkemize kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek sözlerine başladı. Düzce Üniversitesi’nin, bölgemiz, ülkemiz ve tüm insanlık için önemli katkılar sunduğuna işaret eden Öztürk, Düzce Üniversitesi öğrencisi olmanın bir ayrıcalık ve gurur kaynağı olduğuna dikkat çekerek mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

"Yapay zekanın önemi arttı"

Üniversitelerin; akademik bilgi üretme, meslek insanı yetiştirme ve bilgiyi toplumla paylaşma adına üç önemli işlevi olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi’nin öğrencilerine meslekleri için gerekli bilgi ve donanımı kazandırdığını sözlerine ekledi. Yapay zekanın öneminin arttığı ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, mezunlara kendilerini yenilemelerini ve geliştirmelerini tavsiye eden Genç, mesleklerinde başarılı olmalarını temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Düzce Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden bu yana sürekli ilerlemeyi hedefleyen, gelişime açık ve kararlılıkla yol alan bir üniversite olduk. Bugün 30 bini aşkın öğrencimiz, 14 fakültemiz, Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, 1 yüksekokulumuz, 10 meslek yüksekokulumuz ve 30’dan fazla araştırma merkezimizle ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere, başarı belgeleri; mezun olan öğrencilere de mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Program kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencileri Ziraat Mühendisliği Yemini ederek meslek hayatlarına adım atmanın heyecan ve gururunu yaşadılar.

Mezuniyet Törenlerinin en heyecanlı bölümü olan Kep Atma Töreninde, zorlu ve yorucu eğitim sürecini tamamlayarak yeni bir başlangıca kapı aralayan mezunlar, keplerini coşkuyla gökyüzüyle buluşturarak bu gurur dolu anı ölümsüzleştirdi.