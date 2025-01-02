’Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi’ kapsamında, Bayburt’un da aralarında bulunduğu 10 pilot ilde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Çevre bilincinin aşılandığı proje, Bayburt’ta da hayata geçirildi.

Çocukların, öğretmenlerin ve velilerin çevre bilinci ile ekolojik okuryazarlık konularında farkındalık kazanmalarını amaçlayan proje, Bayburt Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulunda büyük ilgi gördü. Okul, proje kapsamında hazırladığı özel bir videoyla öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bununla birlikte öğrenciler, hazırladıkları materyallerle çevreye karşı duyarlı olmayı öğreniyorlar.