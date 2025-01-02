Bayburt’ta İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması düzenlendi, dereceye giren öğrenciler Ankara’da yapılacak Türkiye finaline katılma hakkı kazanacak.

Süleyman Ersoy İlkokulu, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde düzenlenen ’İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma’ yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışmaya ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte öğrenciler, İstiklal Marşı’nın anlamını ve ruhunu en iyi şekilde yansıtmak için hünerlerini sergiledi. Dereceye giren öğrenciler, ilde düzenlenen değerlendirmeler sonucunda belirlenecek ve kazananlar, Ankara’da yapılacak Türkiye finaline katılma hakkı kazanacak.

Bu tür etkinliklerin milli birlik ve beraberlik bilincini pekiştirdiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti.