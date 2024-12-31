Özel Hayat Hastanesi çalışanlarının eğitimi ile birlikte ölçme ve değerlendirme çalışmalarına da devam ediyor.

Özel Hayat Hastanesi çalışanları yıl içinde aldıkları eğitimler sonrasında İnsan Kaynakları Departmanı’nın sınavında ter döktü. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Medikal Direktörü Uzm. Dr. Fatih Özkul, “İnsan kaynakları politikamızın temelini, çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemek oluşturuyor. Bu doğrultuda, yıl boyunca tüm çalışanlarımıza düzenli olarak davranışsal ve mesleki eğitimler sunuyoruz. Eğitimlerimiz, hem sağlık sektörünün dinamiklerine uyum sağlamak hem de çalışanlarımızın bireysel yetkinliklerini artırmak amacıyla titizlikle planlanmaktadır. Yıl sonunda, çalışanlarımızın bu eğitimlerden elde ettiği kazanımları ölçmek ve gelişimlerini daha somut bir şekilde değerlendirebilmek adına kapsamlı bir sınav uyguluyoruz. Bu sınav, yalnızca bir ölçüm aracı olmanın ötesinde, çalışanlarımızın güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemeye yardımcı oluyor” dedi.

Elde edilen sonuçların, bireysel ve kurumsal gelişim planlarının şekillenmesinde önemli olduğunu ifade eden Özel Hayat Hastanesi Medikal Direktörü Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Ayrıca, başarıyı teşvik etmek amacıyla sınav sonuçlarına göre çeşitli ödüllerle çalışanlarımızı motive etmeyi de hedefliyoruz. Bizim için en büyük öncelik, sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve bu doğrultuda çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaktır. Eğitim programlarımız ve yıl sonu sınavlarımızla hem çalışanlarımızın hem de hastanemizin geleceğine değer katmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.