Şırnak’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda ürün ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anlar kameraya yansıdı İstanbul’da yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anlar kameraya yansıdı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kent merkezi ve ilçesinde 23-29 Aralık tarihlerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı. Ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 adet cep telefonu, 4 bin 65 adet bandrolsüz sigara, 435 adet inşaat malzemesi, 35 adet anahtar takımı, 80 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme, 152 battaniye, 3 pasaport, 15 elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 100 lira olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha