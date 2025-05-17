Hayat Hastanesi Yönetimi, Dünya Hemşireler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza atarak bünyelerinde görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanları ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Hayat Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen organizasyona Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul ve yönetim kurulu üyeleri ile hemşireler, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Programda bir konuşma yaparak tüm sağlık çalışanlarının Dünya Hemşireler Günü’nü kutlayan Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Kurum kültürü çok zengin bir sağlık kuruluşuyuz. Tüm misafirlerimizi tek tek karşılayan, gönüllerini hoş edip, ikramlar yapmaya çalışan bir anlayışın içerisindeyiz. Bizim çekirdek kadromuz bu anlayışla yetişti ve bugünlere kadar geldi. Tüm çalışma arkadaşlarımız da bu anlayışla çalışıyorlar. Bu anlayışımız başarı, memnuniyet anketlerimize de yüzde 98 oranlarında yansıyor. Aynı zamanda her gün hastanemize gelen yüzlerce, binlerce insandan gelen memnuniyetleri de duyuyoruz ve kıvanıyoruz. Bizler de hastane yönetimi olarak bu anlayışla çalışan mesai arkadaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında bulunmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"Eğitim, bizim için çok önemli"

Konuşmasında eğitime verdikleri değere de vurgu yapan Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Her toplantımızda bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hastanemiz bünyesinde eğitim hemşirelerimiz var. Bu anlamda yönetimdeki arkadaşlarımızın ve eğitimci arkadaşlarımızın ayrı ayı önemli yönleri var. Performans ve gayrete yönelik ödüllendirme sistemimiz mevcut. Yanı sıra şehrimizdeki üniversite ve farklı eğitim kurumlarımızla çeşitli işbirliklerine de çok önem veriyoruz. Yeni hizmet binamızı da tıp fakültesi olarak hizmet verebilecek halde yapılandırıyoruz. Eğitim, kurumları çok farklılaştırıyor, geliştiriyor. Bizler de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Manevi tarafı yüksek bir iş yapıyoruz"

Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fatih Özkul ise tüm hemşire ve sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak, "Gerçekten kıymetli, meşakkatli ve merhamet isteyen bir iş yapıyorsunuz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki tüm arkadaşlarımız bu işi gönülden yapıyorlar. Hastalarımıza ve ailelerine kendi yakınımızmış gibi bakıyoruz. Bebeklerden tutun da ameliyathaneye gelen hastalara kadar herkese gösterdiğimiz yakın ilgimizle çok kıymetli bir iş yapıyoruz. İyilik yapan iyilik bulur inancıyla çalışıyoruz. Bu, manevi tarafı yüksek bir iş. Bursa’da bu işleri en iyi yapan hastane olduğumuza inanıyoruz. Bunun için bir kez daha tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayat Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erol Comart ise sağlık çalışanlarının, sağlık sisteminin omurgası olduğunu belirterek, "Sizler olmadan bu sistemi sağlıklı bir şekilde yürütmek mümkün değil. Hekimlerimizin en büyük yardımcılarısınız ve iyi ki varsınız. İyi ki Hayat Hastanesi’nin birer ferdisiniz. Gününüzü kutluyorum" dedi.

Hayat Hastanesi Başhemşiresi Gülşen Tutarlı, bu anlamlı organizasyon için hastane yönetimine teşekkür ederek, "Bugün; şefkatin, fedakarlığın ve insan sevgisinin adı olan hemşirelerimizi ve sağlık çalışanlarımızı onurlandırmak için bir aradayız. Sizler gecenizi gündüzünüze katıp hayat kurtaran, sadece hastalara değil, umuda da dokunan sağlık kahramanlarısınız. Her dokunuşunuzda iyileştiren, her sözünüzle güç veren yüreğinizle, sağlık sistemimizin sessiz ama en güçlü askerlerisiniz. Bu anlamlı günde emeğiniz, sabrınız ve özveriniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul ve hastane yöneticileri, hastane tarafından yaptırılan hasta deneyimi memnuniyet anketinde en yüksek puan alan çalışanlara ve 2024 yılında yılın enleri olarak seçilen sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim etti.