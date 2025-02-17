Antalya’da hafta sonunu doğa yürüyüşü yaparak değerlendirmek isteyen 29 kişilik grup ,heyelan sebebiyle güzergah değiştirip havanın kararması ile birlikte yolu şaşırınca geri dönemedi. Ekipleri alarma geçiren grup üyeleri 3 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.

Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Termessos Antik Kenti yürüyüş yolunda meydana geldi. Antalya’da Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen organizasyonda hafta sonunu doğada geçirmek isteyen 2’si rehber 29 kişi sabah erken saatlerde Termessos Antik Kenti’ne geldi. Antik kenti gezen grup üyeleri ardından daha önceden belirlenen Termessos- Güver uçurumu arasındaki 11 kilometrelik rotada yürüyüş için yola çıktı. Yürüyüş rotasının sonuna yaklaştıklarında yolda oluşan heyelan ve göçük ile karşılaşan grup üyeleri bir süre yolun karşısına geçmeyi denedi.

Dönüş yolunu şaşıran yürüyüş grubu ekipleri alarma geçirdi

Ancak heyelan nedeniyle yolun karşısına geçemeyen grup üyeleri başlangıç noktası olan Termessos Antik Kenti’ne dönme kararı aldı. Varış noktasında kendilerini bekleyen servis aracı ile irtibata geçen grup üyeleri durumu anlatarak aracın başlangıç noktasına dönmesini istedi. Saatin ilerlemesi ve havanın kararması ile birlikte 29 kişilik grup dönüş yolunu şaşırdı. Yol tartışmasına giren grup ikiye ayrılırken, Cep telefonlarının çekmediği bir noktada bulunan ve şarjları tükenen grup üyelerinin dönmemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Ekipler ikiye ayrılan grubu bir araya getirdi

İhbarla Termessos Antik Kenti’ne Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede baz istasyonu bulunmaması nedeniyle 29 kişilik grupla iletişim kurmakta zorlanan ekipler yürüyüş yolunda arama çalışması başlattı. Grubun ikiye ayrıldığını öğrenen ekipler önce grup üyelerini bir araya getirmek için çalışma başlattı. Gruplardan birisinin yerini tespit eden ekipler, ardından diğer gruba ulaşmak için büyük çaba harcadı. Yaklaşık 3 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından 30 kişilik yürüyüş ekibi bir araya getirildi. JAK, PAK ve AFAD ekiplerinin öncülüğünde maceraperest grup üyeleri Termessos Antik Kenti yürüyüş yolu başlangıcına getirildi.

Karanlık basınca yollarını şaşırdılar

Yürüyüş güzergahında yaşanan toprak kayması nedeniyle yolu inemediklerini belirten Asuman Özkan isimli grup üyesi, "Kaybolmadık, bir aksilik oldu. Aşağıda toprak kayması olmuş, İnmemiz gereken yolu inemedik. Orada zaman kaybedince karanlık olduğu için böyle bir sorun çıktı. Telefonda çekmiyordu. Aşağıya inemedik, orada karar veremedik insek mi, çıksak mı diye. Ardından karanlık basınca herkesin elinde rota olduğu için yavaş yavaş döndük. Rotada bir sıkıntı yoktu ama toprak kayması olunca tekrar yukarıya çıkmak mecburiyetinde kaldık. Aşağı inmek kolay, ama çıkmak sıkıntı. Herkes sağ salim ve sağlıklı" dedi.

Yoldaki heyelan planları değiştirdi

Yoldaki sorun nedeniyle zaman kaybettiklerini ve geri dönüş yolunda havanın kararması nedeniyle ışık sorunu yaşadıklarını söyleyen Fatma Pekçetin ise, "Biz bugün Toroslar Doğa Sporları Kulübü olarak Termessos-Gürkavak Vadisi etkinliği yapacaktık. Daha önceden de yapılan bir parkur ama, aşağıya indik, her zaman kullandığımız yomda heyelan olmuş. Oradan geçiş yapamadık. Mecbur geri döndük, bu sefer zaman geç oldu, hava kararıyordu. İçimizde de birkaç yeni katılan arkadaş vardı. Arkadaşlarımızı aradık, Termessos’un kapısı da 17.00’da kapanıyor. Kapıyı açtırıp aracın yukarı çıkması için haber edelim, hem de bize ışık getirmelerini istedik" ifadelerini kullandı.

"Kaybolmadık, güzergahımızı değiştirdik"

Tehlikeli bir durum yaşanmaması için geri dönme kararı aldıklarını ve güzergahı değiştirdiklerini belirten Pekçetin, "Ama biz böyle bir durum beklemiyorduk. Biz patikadan çıkıyoruz, ama ışık sıkıntısı vardı. Telefonlarında şarjı bitiyordu. Tehlike oluşturmaması için dönüş kararı aldık. Ekiplerden hem özür diliyoruz, hem de teşekkür ediyoruz. Biz burada kaybolmadık, tedbir alarak güzergahımızı değiştirerek geri dönme kararı aldı" şeklinde konuştu. Burada kendilerini bekleyen ekipler tarafından su ihtiyaçları giderilen doğa severler, grup liderleri tarafından yapılan katılımcı yoklamasının ardından araçlarına binerek Termessos Antik Kenti’nden ayrıldılar.