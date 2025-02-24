Hatay’da besicilere yüzde 95 hibe destekli süt sağım makinesi ve hijyen paketi dağıtıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla kurumlarla ortak projeler geliştirip tarım ve hayvancılığa destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, HBB, Hatay Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü "Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi" kapsamında 15 ilçede çiftçilere ekipman desteği sağladı. Dörtyol ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan depremzede vatandaşlara proje kapsamında toplamda 11 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Hayvancılıkla uğraşan Timur Başaran, süt sağma makinesinin verilmesiyle birlikte iş süresinin kısalacağını belirterek, "Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanımız ve il, ilçe tarım müdürlerimizin sayesinde destek programı kapsamında bir süt sağma makinesi hediye edildi. Bir tanesine de ben aldım. Makinenin avantajı bütün hayvanları 15 dakikada sağıyor, elle sağımda 1,5 saatten fazla sürüyordu. Makine iş gücümüzü yeteri kadar azaltıyor. Kendimize vakit ayırarak hayvanlarla daha çok ilgilenme açısından katkı sağlıyor. Hibe ettikleri makine çok güzel yeri malı " dedi.