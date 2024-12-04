Hatay Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlara araç desteğinde bulundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin vurduğu kentte, enkazın altından bazı insanlar yaralı kurtulurken bazıları da bir uzvunu kaybederek kurtulmuştu. Bölge halkının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Antakya ilçesinde bulunan Expo yerleşkesinde program düzenledi. Programda; engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü ve manuel araç olmak üzere 12 araç dağıtımı gerçekleştirildi.

“Belediye eliyle engelli bireylerimize ve yakınlarını kaybedenlere bir konut projesine yakında başlıyoruz”

Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtılan programda konuşan HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, “Burada Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerimizin topluma eşit ve etkin bir şekilde kazandırılması için birçok hizmet yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle belediye eliyle engelli bireylerimize ve yakınlarını kaybedenlere bir konut projesine yakında başlıyoruz. Hayatı eşit ve yaşanabilir kılmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Daha engelsiz bir dünya için gününüz hayırlı olsun” dedi.

“Yeni tekerlekli sandalye için belediye başkanından Allah razı olsun”

Tekerlekli sandalye aldığı için mutlu olan Raziye Cemil, “Ben 4 yıl önce ALS hastası oldum. Yeni tekerlekli sandalye için belediye başkanından Allah razı olsun. Çok mutluyum ve sevinçliyim” şeklinde konuştu.

“Kızım tekerlekli sandalye aldığı için çok mutluyum ve rahat edeceğine eminim”

Kızı tekerlekli sandalye aldığı için mutlu olduğunu dile getiren anne Hatice Dağlı ise, “Engelli kızım Nisanur Kartal. Kızım tekerlekli sandalye aldığı için çok mutluyum ve rahat edeceğine eminim. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.