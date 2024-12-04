Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel çocukların yetenek dolu performanslarına ev sahipliği yaptı. Mikrofonu eline alan özel bireyler, sevgi ve saygının engel tanımadığını bir kez daha gösterdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği anlamlı bir etkinlikle, özel çocukların yeteneklerini ve duygularını sahneye taşıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın "özel kardeşlerim" diyerek sahiplendiği bu organizasyon, sevgi, sanat ve farkındalık temaları etrafında şekillendi.

"Sevgide, saygıda engel tanımıyoruz, mikrofon özel çocuklarda" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi iş birliğiyle düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, Sunucu ve Yazar Bekir Develi, daire başkanları, müdürler, çok sayıda veli ve özel öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve salonun tıklım tıklım dolduğu program, özel bireylerin duygusal ve anlamlı performanslarına sahne oldu.