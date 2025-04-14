Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bir deneğin bağışları ve Kızılay Hatay Şubesi işbirliğinde 22 vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların maddi manevi yanında olmayı sürdürüyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde engelli vatandaşların sosyal hayata entegre olmalarını sağlamak amacıyla talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. HBB Kisecik Yerleşkesi’nde gerçekleşen program, HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bir deneğin bağışları ve Kızılay Hatay Şubesi işbirliğinde 22 vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Sağlıklı Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalardan bahseden HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, engelli bireylere yönelik olarak sürdürülen çalışmaları, akülü ve manüel tekerlekli araç dağıtımlarının süreceğini açıkladı.