Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Kocaeli’den 4 sporcu altın madalyaya uzanarak, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, nefes kesen müsabakalarla tamamlandı. Şampiyonada Kocaeli’den 4 sporcu kendi kategorilerinde altın madalyaya uzanarak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

61 şehirden 3 bin 500 sporcu kıyasıya mücadele etti

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’na 61 şehirden 460 kulüp ve 3 bin 500 sporcu katıldı. 4 gün süren şampiyonada 8-14 yaş aralığındaki sporcular, minikler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadeleye tutuştu. Karate sporunun temel disiplinlerinden olan kata (hareket serisi) ve kumite (mücadele) dallarında gerçekleştirilen şampiyona, 13 ile 14 yaş erkek ve kadın final müsabakalarının ardından sona erdi. Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kocaeli’den 4 sporcuya milli takıma davet

Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Melis Uran 44 kiloda, Körfez Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Kübra Kılınç 39 kiloda, Darıca Belediyesi sporcusu Ecrin Duru Aksu 54 kiloda, Gebze Aksu Spor Kulübü Sporcusu Deniz Aydemir kata erkek çocuklarda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Alınan başarılı sonuçlar sonrası milli takım yetkilileri tarafından kadroya davet edilen 4 sporcu, 1 Haziran’da Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.