Çayırova'da belediye zabıta ekipleri tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı.

Çayırova Belediyesi, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilçe genelinde bayram alışverişi yoğunluğunun yaşandığı noktalarda eş zamanlı kontroller başlattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda; marketler, tatlıcılar ve kuruyemiş satışı yapan işletmeleri mercek altına aldı.

Özellikle marketlerde bayram dolayısıyla kurulan çikolata ve şekerleme stantlarını inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve raf-kasa fiyat uyumunu kontrol etti. Tatlı ve kuruyemiş dükkanlarında ise üretim alanlarının hijyen standartları, fiyat etiketleri ve iş yeri ruhsatları denetlendi.