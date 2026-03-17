Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, geçtiğimiz hafta takım ve bireysel sporlarda ulusal ve uluslararası arenada dereceler elde etti.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden mavi-beyazlı ekip haftayı çifte galibiyetle tamamladı. Sahasında Niksar Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek sezonun 16. galibiyetini alan Kocaeli temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı Bursa ekibi Osmangazi Belediyespor'u ise zorlu geçen mücadelenin ardından 3-2'lik skorla geçti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda mücadele eden Kağıtsporlu Medine Kar, U-17 kategorisinde gösterdiği performansla bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Kulübün bir diğer başarısı ise İtalya'dan geldi. Roma kentinde 12-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Karate1 Premier League organizasyonunda tatamiye çıkan milli sporcu Mert Halıcı, erkekler kumite 60 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kaynak: İHA