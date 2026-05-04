Otomotiv lojistiğinin dünyaya açılan kapılarından biri olan Kocaeli'deki Port Yarımca, 2025 yılında Türkiye'de elleçlenen toplam Ro-Ro hacminin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi. Tesis, yıllık 780 bin araçlık elleçleme kapasitesiyle sektöründe ilk sıralarda yer alıyor.

OYAK ile Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) grubunun ortaklığıyla 2018 yılında Kocaeli Körfezi'nde kurulan Port Yarımca, uluslararası otomobil markalarının dış ticaret kapısı olarak faaliyetlerini her yıl artırıyor. Liman, Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) konseptinde hizmet veriyor. Liman, yüzde 100 otomotiv odaklı yapısı, modern teknolojik altyapısı ve güçlü operasyonel kabiliyetiyle otomotiv lojistiğinin dünyaya açılan kapılarından biri olma konumunda.

Toplam Ro-Ro hacminin yüzde 20'si Port Yarımca'dan

Yapılan açıklamaya göre liman, 2025 yılında kuruluşundan bu yana en yüksek yıllık gemi uğrağı ve elleçleme hacmine ulaşarak rekor kırdı. Türkiye'nin tek ihtisas Ro-Ro limanı olan liman, yıllık 780 bin araçlık kapasitesiyle sektör liderliğini sürdürürken geçen yıl Türkiye toplam Ro-Ro hacminin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi ve 428 bin 119 adetlik elleçleme miktarına ulaştı.

Port Yarımca değer üreten stratejik lojistik merkezi

Port Yarımca Genel Müdürü Gökalp Sözen konuya ilişkin şunları söyledi: 'Port Yarımca olarak, uluslararası standartlarda hizmet sunan bir Ro-Ro limanı olmanın sorumluluğuyla otomotiv lojistiğinde müşterilerimize yüksek verimlilik ve operasyonel güvenlik sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Entegre hizmet modelimiz ve güçlü altyapımız sayesinde süreçleri tek noktadan yöneterek müşterilerimizin operasyonlarını hızlandırıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de küresel otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ederek dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet odağında yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Port Yarımca'yı sadece bir liman değil, müşterilerine değer üreten stratejik bir lojistik merkez olarak konumlandırmayı sürdüreceğiz.'

20 bin araçlık stoklama alanı

Açıklamaya göre, Türkiye limanları arasında en yüksek kapasiteli katlı otoparkı da içeren toplam 20 bin araçlık stoklama alanı, Port Yarımca'ya büyük ölçekli operasyonları eş zamanlı, emniyetli ve esnek biçimde yönetme olanağı tanıyarak sektörde belirgin bir fark oluşturdu. Liman, 235 bin metrekarelik alanda sunduğu entegre hizmet yapısıyla klasik liman anlayışının da ötesine geçti.

2025'te 553,3 milyon metrik ton yük elleçlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılında elleçlenen toplam tonaj 553,3 milyon metrik ton olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Konteyner pazarında da aynı yıl elleçlenen hacim 2024'e kıyasla yüzde 3,3 artarak 13,99 milyon TEU'ya ulaştı.