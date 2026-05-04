Düğün sezonu öncesi yeni evlenecek çiftler çeyiz alışverişine hız verirken, Trendyol'un çeyiz kampanyası bu dönemde öne çıkan alışveriş alışkanlıklarını ortaya koydu. 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada, en çok hava nemlendirici buhar makinesi, ayaklı boy aynası ve nano jel yastık gibi konfor ve yaşam kalitesi odaklı ürünler dikkat çekti. Kampanya döneminde hava temizleyici ve süpürge kategorilerine yönelik ilgi öne çıkarken, toplam sipariş adedi geçen yıla göre yüzde 22 arttı.

İlkbaharın gelişi ve düğün sezonunun yaklaşmasıyla evlilik hazırlığı yapan gençler çeyiz alışverişine yöneldi, Trendyol da bu döneme özel bir kampanya gerçekleştirdi. 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kampanya dönemindeki alışverişler, çeyizin artık sadece ihtiyaç değil fonksiyonel, estetik ve teknolojik bir yaşam yatırımı olduğunu gösterdi.

Platformun verilerine göre, çeyiz kampanyasında en çok tercih edilen ilk beş ürün hava nemlendirici buhar makinesi, ayaklı boy aynası, saklama kabı seti, kıyafet askıları ve nano jel yastık gibi 'iyi yaşam' odaklı ürünler oldu. Listenin devamında büyük boy hurç, buz lazer epilasyon cihazı, dekoratif mumluk, döküm granit sahan takımı ve dolap içi çekmece düzenleyiciler yer aldı.

Akıllı ev ürünlerine yoğun ilgi

Çeyiz kampanyasındaki alışverişlerin, akıllı ev ürünleri ve küçük ev aletleri kategorilerinin tümüne yüksek oranda yansıdığı görüldü. Bulaşık makinesi, televizyon, fırın, kurutma makinesi, klima, derin dondurucu, ocak, gibi temel ürünlerin yanı sıra dik süpürge, hava temizleyici, buharlı ütü, buharlı temizleyici, robot süpürge ve buhar kazanlı ütü dikkat çekti. Ayrıca blender seti, filtre kahve makinesi, çay makinesi ve Türk kahvesi makinesi evlenecek çiftlerin favori ürünleri arasına girdi.

Konya'ya robot süpürge, Diyarbakır'a buzdolabı

Bölgesel veriler, Türkiye genelinde farklı alışveriş alışkanlıklarını ortaya koydu. Kampanya döneminde Konya'da robot süpürgelere olan ilgi dikkat çekerken, satışlar bir önceki haftaya göre yüzde 59 arttı. Buzdolabında ise en yüksek artış yüzde 81 ile Diyarbakır'da kaydedildi.

Erkekler çeyiz alışverişine katıldı

Kampanya boyunca erkek müşterilerin çeyiz siparişlerinde normal haftalara göre yüzde 9, kadın müşterilerin çeyiz siparişinde yüzde 12 artış kaydedildi. Bir önceki yıla göre çeyiz kategorisindeki sipariş adedi ise yüzde 22 yükseldi.

Çeyiz kampanyasına en çok katılım gösteren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin ve Konya oldu.