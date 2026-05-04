Van'da yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken yasal işlem yapılan 57 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, '5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 387 kilogram açık tütün, 10 bin 272 paket sigara, bin 179 litre akaryakıt, 22 adet cep telefonu, 8 bin adet makaron, 546 adet muhtelif eşya ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, 41 adet tabanca fişeği, 1 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 25 olay kapsamında 57 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine götürülmüştür' denildi.