Kilis'te Ramazan ayının son günlerinde bayram öncesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Cadde boyunca yürüyüş yapan vatandaşlarla birlikte esnaf da hareketlilik yaşadı.

Kilis Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her gün saat 20.00 ile 00.00 arasında Cumhuriyet Caddesi'ni araç trafiğine kapatmasıyla birlikte vatandaşlar meydan ve çevresinde yürüyüş yaparak vakit geçiriyor. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan vatandaşlar caddelerde gezintiye çıkarken, esnaflarda da hareketlilik yaşanıyor. İftar sonrası oluşan kalabalık, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ni andıran görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar, Ramazan ayında özellikle akşam saatlerinde meydan ve çevresinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, iftar sonrası caddelerin dolup taştığını, insanların yürüyüş yaptığını ve esnafın da bu hareketlilikten olumlu etkilendiğini ifade etti. Yoğunluğun bayram öncesi had safhaya çıktığı da belirtildi.