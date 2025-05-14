Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde hatalı park edilen araç, dar sokakta uzun halk otobüslerinin geçişini engelleyerek vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde hatalı park edilen bir araç, trafikte sıkışıklığa neden oldu. Aynı güzergâhı kullanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait uzun halk otobüsleri dar sokaklardan geçmekte zorlanınca, durum iyice içinden çıkılmaz hale geldi.

Yerleşimin yoğun olduğu mahallede hem park sorunu hem de dar sokaklar nedeniyle yaşanan trafik yükü vatandaşları çileden çıkardı. Hatalı park edilen araç bir süre sonra çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı. Ancak mahalle sakinleri, benzer olayların sık sık yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

Zaman zaman bu gibi hatalı parkların trafiği tamamen durma noktasına getirdiği ifade edildi.