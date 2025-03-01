Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve eğitimde geçmişten günümüze uzanan köklü birikim ile geleceğe yönelik vizyonun ele alındığı "Köklerden Geleceğe: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı seminerde, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

HKÜ Hukuk Amfi’de gerçekleştirilen seminere, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latife Özaydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, Eğitim Fakültemiz ile geleceğin öğretmenlerini yetiştirme sorumluluğunu büyük bir onur ve bilinçle taşıyoruz. Eğitimin kalitesini artırmak, bireylerin sadece akademik olarak değil, aynı zamanda etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmesini sağlamak temel hedefimizdir. Öğretmen yetiştirme süreçlerinde, sadece bilgi aktarımına odaklanmak yerine, öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi, araştırma ve inovasyonu teşvik etmeyi ve onları topluma fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim Fakültemiz de öğrencilerinin mezun olduklarında bu modeli başarıyla hayata geçirecek donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri konusunda var güçleriyle çalışmaktadır" dedi.

HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latife Özaydın, "Eğitim Fakültesi olarak siz geleceğin öğretmenlerini yetiştirirken, ulusal ve uluslararası eğitim yaklaşımlarını harmanlayan kapsamlı bir çerçeveyi benimsemekteyiz. Nitelikli ve donanımlı öğretmenler yetiştirerek eğitim sistemimizin geleceğine katkı sağlamaya titizlikle gayret etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Seminerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimdeki önemi ve uygulanma süreçlerini ele alan Dr. Erdal Kılınç, eğitimde köklü değişimlerin ve yenilikçi yaklaşımların gerekliliğine vurgu yaparak, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Eğitimin sadece akademik başarıyla sınırlı olmadığını belirten Dr. Kılınç, milli ve manevi değerlerin de bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade etti.

Seminerin sonunda, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latife Özaydın, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç’a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.