Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri, şehrin dört bir yanını sanatla buluştururken, Harput’un kalbi Sarahatun Meydanı, mehter konseriyle yankılandı.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamındaki konserler, tiyatro gösterimleri ve mehter konserleri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler şehrin farklı noktalarına yayılırken, her yaştan vatandaşa hitap eden programlar sayesinde yaz akşamları bambaşka bir atmosferde yaşanıyor. Etkinlikler kapsamında her pazartesi şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek Mehter konserinin ilki tarihi ve kültürel dokusuyla gelecek yolculuğunu sürdüren Harput Mahallesi’nde düzenlendi. Mehter takımının coşkulu marşlarıyla başlayan etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaz boyunca sürecek etkinliklerin Elazığlılara keyifli anlar yaşatmasının yanı sıra kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlayacağı belirtilerek vatandaşlar yaz etkinliklerine davet edildi.