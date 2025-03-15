Muğla’nın Milas ilçesinde 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Köyceğiz’de ‘İyilik Haftası’ iftar programıyla başladı Köyceğiz’de ‘İyilik Haftası’ iftar programıyla başladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan D.K. isimli şahıs Milas ilçesi Bafa Mahallesi’nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüpheli D.K. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA