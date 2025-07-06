Ağrı’nın Hamur ilçesinden kamp başvurularında başarı göstererek seçilen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’na katıldı. Gençler burada hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle unutulmaz anılar biriktirdi.

Hamur ilçesinden gelen öğrenciler, kamp süresi boyunca el sanatları atölyeleri, tiyatro etkinlikleri, kano eğitimleri, doğa yürüyüşleri ve kültürel geziler gibi birçok faaliyete katılarak kişisel gelişimlerine katkı sağladı. Kampta düzenlenen eğitim seminerleri ve grup etkinlikleriyle öğrenciler takım ruhunu deneyimleme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu.

Gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Ahi Evran Gençlik Kampı, aynı zamanda öğrencilere farklı şehirlerden gelen yaşıtlarıyla tanışma ve sosyalleşme imkânı sundu.