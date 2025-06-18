Ağrı’nın Hamur ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, 15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere özel düzenlenen etkinlikte hem eğlence hem de kültürel faaliyet bir aradaydı.

Program kapsamında çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, mısır ikramı eşliğinde film izleyerek keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere yaz tatili dilekleri iletilerek, merkezin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar hatırlatıldı.

Hamur Gençlik Merkezi yetkilileri, çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, bu tür etkinliklerin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.