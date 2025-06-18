Zimmet ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu bulunan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen’in ifadesinin ardından, İYİ Partili meclis üyesi Ümit S. zimmet suçlamasıyla tutuklanırken, Y.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Mart’ta tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Özmen, ek ifade işlemleri için Yalvaç Adliyesi’ne getirildi. Zimmet, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamaları yöneltilen Özmen, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi’nden alınarak adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 12,5 saat süren ifade işlemlerinin ardından Özmen yeniden cezaevine gönderildi.

Başkanın ifadesi sonrası 1 meclis üyesi tutuklandı

Başkan Özmen’in ifadesi sonrası, aynı dosya kapsamında İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ümit S. ve Y.S. gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerin ardından meclis üyelerinden Ümit S. de zimmet suçlamasıyla tutuklanarak Yalvaç T Tipi Cezaevi’ne gönderilirken, Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.