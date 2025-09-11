Bilecik’te bulunan Hamsu Köprüsü’nün ayaklarında meydana gelen toprak kayması sebebiyle çökme tehlikesi oluştu. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı.

Kent merkezi ile sanayiyi birbirine bağlayan ve depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan Hamsu Köprüsü’nün yeniden yapımına başlanmıştı. İlgili kurumların konuyla ilgili çalışmaları sürerken, bugün köprünün ayağında toprak kayması gerçekleşti. Yaşanan olay sebebiyle köprüde çökme tehlikesi oluştuğu öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alındı

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muhtemel bir kaza yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik önlemleri alındı. Çalışmalar sebebiyle bir süredir tek şeritten akan trafiğin tamamen kapatıldığı belirtildi.