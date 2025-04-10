Eskişehir’deki soğuk ve olumsuz hava şartları sebebi ile kalabalıklığı ile ünlü Hamamyolu bölgesi bomboş bir şekilde görüntülendi.

Eskişehir halkının gezi ve dinlenmek için sıkça tercih ettiği Hamamyolu, Meteoroloji’nin de açıkladığı soğuk hava ve yağmur uyarısı sebğbi ile bomboş kaldı. Genellikle açık çay bahçeleri, kafeler ve oyun alanlarıyla hareketli olan cadde, yaya trafiğinden uzak bir görüntü sergiledi. Vatandaşlar, hava şartlarına dikkate alarak evde kalmayı tercih ettiği görüldü.