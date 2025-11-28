Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'Halk Kart' uygulamasının kasım ayı tutarları, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Temel ihtiyaç ve gıda alımlarında kullanılabilen Halk Kart sayesinde hem ihtiyaç sahibi ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor hem de alışveriş yapılan yerel market ve bakkallar destekleniyor.

Kasım ayında 'Halk Kart'tan toplam 7 bin 195 kişi yararlandı. Ödemeler kapsamında 3 bin 695 kişinin hesabına 750 TL, 3 bin 500 kişinin hesabına ise 1250 TL olmak üzere, toplam 7 milyon 146 bin 250 TL yatırıldı.