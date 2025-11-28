Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, turizm, kültürel iş birliği ve Akdeniz kentleri arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik çalışmaları dolayısıyla Malta Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayında kabul edilerek onurlandırıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono, Başkan Boltaç'ın Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme vizyonunu ve Tarsus'un tarihi-kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtma yönündeki gayretlerini takdir ettiklerini ifade etti.

Başkan Ali Boltaç ise aldığı ödülün Tarsus halkına ait olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: 'Kentimiz binlerce yıllık Akdeniz mirasını taşıyor. Uluslararası bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel zenginliklerimizi dünyaya tanıtmak en temel görevlerimiz arasında olmaya devam edecek.'

Ziyarette ayrıca turizm, kültürel değişim programları ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma konularında geleceğe dönük iş birliği olanakları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.