Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. Halk Ekmek Fabrikası çalışanlarına güvenli ve hijyenik iş ortamı sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Döşemealtı ilçesinde bulunan EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eğitimi düzenledi. İş Güvenliği Uzmanı İsmail Polat Rahat, iş kazalarının önlenmesi, hijyen şartlarına uyum, havalandırma ve toz kontrolü eğitimi, kişisel koruyucu donanım, statik elektrik ve kıvılcım önlemleri ve un tozu riskleri başlıkları altında kapsamlı bir eğitim verdi. Eğitimde; iş güvenliğinin sağlanması ve çalışanların iş kazalarına yönelik bilinçlenmesi için tesise özel alınan tedbirler, periyodik kontroller, acil durum tatbikatları ve personelin alması gereken koruyucu önlemler anlatıldı.

"Önceliğimiz her zaman can güvenliği"

Halk Ekmek fabrikasındaki eğitimlere personeliyle birlikte katılan EKDAĞ A.Ş Genel Müdürü Ahmet Aydın, halk sağlığını ve çalışanların güvenliğini korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere uyum sağlamakta olduklarını ve en iyi uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti. Aydın, "Halk Ekmek fabrikamızda gıda mühendislerimiz sürekli denetimlerini yapmaktadır. Belirli aralıklarla bütün EKDAĞ tesislerimizde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile acil durum eğitimlerini verdiriyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de Antalyalı vatandaşlarımızın can güvenliği için tesislerimizde ilk yardım ve acil müdahale personeli de yetiştiriyoruz" dedi.