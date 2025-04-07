Samsun’da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Şehrin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreli yağmurdan sonra ortaya çıkan rengarenk görüntü, görenleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen vatandaşlar, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tabiatın sunduğu bu görsel şölen, gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu. Vatandaşlar, gökkuşağının oluşturduğu manzarayı "Şahane" olarak nitelendirirken, bazıları da bu nadir görülen güzelliğin "huzur verici" olduğunu söyledi.