Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki Benli Yaylası’na, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarıyla göç ederken, yayla şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ve doğaseverlerin de uğrak noktası haline geliyor.

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde, köylerde yaşayan vatandaşlar, havaların ısınması ile Benli Yaylası’na göç etmeye başladı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Benli Yaylası, özellikle hafta sonları doğaseverler ve kent yaşamından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, yemyeşil doğa manzarası eşliğinde piknik yapma, yürüyüş ve kamp gibi aktivitelerle vakit geçiriyor.

Sosyal medya hesabından Ankara’nın köylerini tanıtmaya Benli Yaylası’ndan başladığını belirten Şeref Özarslan, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle şehirlerde yaşayan insanların yaylaya akın ettiğini kaydetti.

"İnsanlar kendilerini doğaya atmak istiyorlar"

İnsanın doğada kendini bulduğunu aktaran Özarslan, "Yazın şenliğimiz olur. Şehirde yaşayan insanlar akın ederler. Şu anda ziyaret eden vatandaşlar var. Kışın da gelen oluyor ama yaz kadar değil. Bazı insanlar burada düğününü yapar. Şehirlerde insanlar bunalıyor ve kendilerini doğaya atmak istiyorlar. Evi olanlar yaz aylarında her zaman geliyor" ifadelerini kullandı.

"Şehirden kaçacak yer arıyoruz"

Ankara’nın yaylalarının da meşhur olduğunu dile getiren yayla sakini Gülsüm Demir, "Hayvanlar köyden yaylaya göç eder. İnsanlar yaylaya gelir, kalabalık olur, hastalıkları gider. Kurbanlıklarını satar insanlar. Eskiden yaylalarda insan o kadar yoktu. Şehirden kaçacak yer arıyoruz. Burası çok güzel. Eskiden bu kadar fazla ev yoktu. Şimdi ev yapacak ev bulamıyoruz burada" diye konuştu.