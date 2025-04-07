Samsun Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu 2-A sınıfı öğrencileri, atık malzemelerden oluşturdukları kostümler ile geri dönüşüm defilesi düzenleyerek, çevre bilincine dikkat çektiler.

Trafik polisi, doktor, avukat, astronot gibi farklı meslek gruplarını temsil eden öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemelerle tasarladıkları kostümleriyle büyük beğeni topladı. Etkinlik, yalnızca geri dönüşümün önemini anlatmakla kalmayıp, aynı zamanda çocukların hayal gücünü de ön plana çıkardı.

Geri dönüşüm defilesi, öğrencilerin çevreye olan duyarlılıklarını artırırken, katılımcılara ve izleyicilere sürdürülebilirlik konusunda ilham verdi. Sınıf öğretmeni Altınay Kürek ve Okul Müdürü Abdullah Midilli, yaptıkları açıklamada çocukların geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda kazandıkları farkındalıkları vurguladılar, okul olarak sosyal sorumluluk etkinliklerine önem verdiklerini ve gelecek için atıkları dönüştürmenin çok önemli olduğunu ilettiler.

Defilenin sonunda sınıf öğretmeni Altınay Kürek, etkinliğin amacının yalnızca geri dönüşüm değil, aynı zamanda çocuklara sürdürülebilirlik bilincini aşılamak olduğunu belirtti. Kürek, "Bu etkinlikle çocuklarımıza atıkların nasıl değerli hale gelebileceğini gösterdik. Aynı zamanda onların yenilikçi düşünmelerini sağladık ve çevreye olan sorumluluklarını fark etmelerini istedik" dedi.

Okul tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.