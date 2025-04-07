Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan nedeniyle kapanan Taşatan Yolu’nu gece yaptığı çalışmayla ulaşıma açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bozulan yollardaki bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Taşatan Yolu’nda heyelan meydana geldi. Büyük kaya ve taşların yola düşmesiyle yol trafiğe kapandı. Gece olay bölgesine giden Alanya kırsal ekipleri iş makinesiyle yoldaki kaya, taş ve toprağı yoğun bir çalışmanın ardından temizledi. Çalışmanın ardından yol güvenli hale getirilerek tekrar trafiğe açıldı.