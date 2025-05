Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano bölümü öğrencisi Can Bali, dünyanın en önemli müzik okullarından biri olan London College of Music’te (LCM) eğitim görmeye hak kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, müzik, tiyatro, şan ve enstrüman gibi birçok branşta verdiği eğitimler ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Yetenek sınavları ile konservatuvarda eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 3 yıl sıkı bir eğitimden geçiyor. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano bölümünde eğitim gören 18 yaşındaki Can Bali’de genç yeteneklerden sadece bir tanesi. Piyano bölümü öğrencisi Can Bali, zorlu bir eğitim sürecinin ardından dünyanın en önemli müzik okullarından biri olan London College of Music (LCM) sınavlarından 98 puan alarak eğitim almaya hak kazandı.

Genç yetenek

24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında gerçekleştirilen ‘Genç Yetenekler’ konserinde de sahne alan Can Bali, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin müzik eğitimi yolculuğunda kendisine çok önemli destekler sağladığını belirten Can Bali, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı ile sahne aldığı birçok etkinliğin sahne performansı adına çok önemli olduğunu söyledi. Piyano eğitmeni Dönay Üçgülle birlikte çalışmalarını sürdüren Cal Bali, disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çekiyor.

Sınavlarda 98 puan aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın bugünlere gelmesinde çok etkili olduğunu söyleyen Can Bali, "London College of Music sınavlarında 98 puan alarak eğitim almaya hak kazandım. Dönay hocamızla birlikte güzel bir birliktelik sağladık. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Kendime örnek aldığım bir isim Fazıl Say. Ben de onun gibi dünya çapında bir konser piyanisti olup, ülkemi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemizin bizlere verdiği bu destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

"İlerde çok ünlü biri olacak"

Can Bali’nin piyano eğitmeni Dönay Üçgül, ise Can Bali ile tanışmasını ve müzik yolculuğuna ilişkin, "Bana dediler ki çok yetenekli bir öğrenci var ama ben de o aralar çok yoğundum, almak istemedim. Sonra Can geldi, bir eser çaldı; sözümü geri alıyorum, birlikte çalışalım dedim. O gün bugündür çalışmalarımız çok sıkı bir şekilde sürüyor. Bayramlarda, tatillerde konservatuvar da bir güvenlikçi arkadaşlar birde biz vardık. Can ileride çok ünlü bir isme sahip olacak, çünkü çok istikrarlı ve disiplinli gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Fazıl Say hayranı"

Can Bali’nin annesi ise oğlunun büyük bir Fazıl Say hayranı olduğunu belirterek, "Zor süreçler atlattık. Hep bana derdi ki;’ Anne ben müzikte, piyanoda çok az para kazanayım ama yeter ki çok mutlu olayım.’ Ben de her zaman arkandayım oğlum dedim. Oğlum büyük bir Fazıl Say hayranı, ben de isterim ki Fazıl Say gibi tüm dünyaya ülkemizi duyursun" dedi. Can Bali’nin babası Atilla Bali ise "Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun, konservatuvarda bütün imkanları bütün öğrencilere sunuyorlar. Bizim için işleri çok kolaylaştırıyorlar" diye konuştu.